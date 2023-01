Peiling: ruim kwart van jongeren laat stem afhangen van thema ‘energie’

De oefening is gebaseerd op een onlinesteekproef afgenomen eind november 2022 bij een groep van duizend Belgen. Het gaat om een representatief staal om iets te kunnen zeggen over de voorkeuren van de hele bevolking.

De meest nieuwswaardige resultaten zijn die op de vraag ‘In welke mate zal de positie van de verschillende partijen met betrekking tot het energiedossier uw keuze bij deze verkiezingen beïnvloeden?’. Negentien procent van de respondenten zegt dat het thema energie van geen tel is voor hun stemgedrag bij de komende verkiezingen. Vierenzestig procent antwoordt dat het thema mee zijn of haar stem zal sturen. Energie wordt door hen aanzien als een belangrijk topic, maar zo zijn er nog. Zestien procent zegt dat het thema zijn of haar stemgedrag zal bepalen. Voor deze groep is energie een ‘essentieel onderwerp’ in het politieke debat van vandaag.

Vooral onder jongeren (16 tot 24 jaar) valt op dat energie bijzonder belangrijk is. 28 procent van de jongste respondenten geeft aan dat het thema zijn of haar keuze in het stemhokje zal bepalen, veel meer dan in andere leeftijdsgroepen. Al antwoordt 29 procent van de jongeren tegelijk dat het thema totaal geen rol speelt in zijn of haar stem. Ook dat is een duidelijke uitschieter. Jongeren kiezen vooral minder voor de tussenpositie ‘energie is belangrijk, maar er is meer’. Binnen de oudste groep respondenten (55+) laat maar 13 procent van de respondenten zijn of haar stem bepalen door het thema.

Energiemix

In de peiling in opdracht van sectorfederatie Nucleair Forum worden respondenten ook gevraagd naar hun geprefereerde energiemix voor België. Daarbij ‘wint’ de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie: 71 procent geeft hier de voorkeur aan. Bij een combinatie tussen hernieuwbare energie en fossiele energie is dat 18 procent. Een combinatie kernenergie en fossiele energie wordt door 7 procent aangekruist. Naar de mogelijkheid om een volledige hernieuwbare energiemix uit te bouwen in België wordt niet expliciet gepolst.

“Dat het onderwerp energie vooral bij jongeren leeft, is niet helemaal een verrassing. Klimaat en klimaatverandering zijn thema’s die niemand onberoerd laten, maar zeker jongeren niet. Denk ook aan het succes van de klimaatmarsen”, reageert Matthias Meersschaert van het Nucleair Forum. “Klimaat en energie zijn gelinkt aan elkaar. En een belangrijk deel van de oorzaak van klimaatverandering ligt bij energie en de beleidskeuzes daarover. Jongeren zijn bovendien de volgende generatie. Zij zullen tot vele decennia later de gevolgen zien en voelen van de beleidskeuzes die nu worden gemaakt inzake energie en klimaat.”