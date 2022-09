‘Payoke-directeur moet opstappen’

“We waren bij Payoke al langer aan het bekijken hoe we onze organisatie konden hervormen”, verklaart Payoke-voorzitter Hans De Ceuster in de krant. “Daarbij stelden we vast dat we met de raad van bestuur een meer activistische richting uit willen gaan. Dat strookte niet helemaal met de visie en aanpak van directeur Klaus Vanhoutte.”

Vanhoutte staat in beleidsmiddens eerder bekend om zijn diplomatische aanpak. Payoke wil nu net harder met de vuist op tafel slaan voor meer middelen. “Het valt ons zwaar dat er niet meteen een oplossing kwam voor alle slachtoffers in de Borealiszaak”, aldus de Ceuster. “Dat de slachtoffers kwamen betogen voor onze poort en hun advocaat ons in gebreke stelde, trof elke hulpverlener recht in het hart.”

Vanhoutte laat in een korte reactie weten dat de strijd tegen mensenhandel voor hem een persoonlijke prioriteit blijft. “Ondanks onze meningsverschillen wens ik Payoke alle succes toe in onze gemeenschappelijke strijd tegen mensenhandel en de opvang van slachtoffers”, klinkt het.