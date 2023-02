Pasgeboren baby die nog met navelstreng vasthing gered vanonder het puin in Syrië

Bekijk: baby geboren onder het puin van aardbeving

De reddingsoperatie vond volgens de Britse krant ‘The Mirror’ plaats in Jandaris, op het platteland van Afrin, in het noordoosten van Syrië. De moeder van het kind zou bevallen zijn terwijl ze bedolven was onder brokstukken na de zware aardbeving. Volgens lokale media zat de navelstreng nog vast toen reddingswerkers de pasgeboren baby uit het ingestorte huis droegen. Het meisje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de geboorte is de vrouw overleden, aldus de krant.

Haar ouders en vier broers en zussen zouden de instorting niet overleefd hebben, volgens buurtbewoners. Er is verder nog weinig bekend over de pasgeboren baby en haar inmiddels overleden familie. Het zou gaan om een gezin dat voor de oorlog in Syrië was gevlucht vanuit Deir Ezzor.

Het is slechts een van de vele hartverscheurende verhalen uit de getroffen regio. Hartverscheurende beelden tonen ook hoe een vader uit Aleppo afscheid moet nemen van zijn baby. Het kindje kwam door de ramp terecht onder een ingestort gebouw, maar overleefde het niet. Wanneer het lichaampje van onder het puin wordt gehaald, neemt de vader zijn kind in zijn armen.

KIJK. Een vader geeft zijn baby nog enkele laatste kussen voor het afscheid

De aardbevingen en naschokken hebben in Turkije en Syrië aan meer dan 5.000 mensen het leven gekost. De dodentol loopt nog op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lopen ongeveer 23 miljoen mensen mogelijk gevaar door aardbevingen.