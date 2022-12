Partner van Europarlementslid Eva Kaili legt bekentenissen af in onderzoek naar Qatar-gate

Giorgi heeft volgens de krant aan de politie en aan rechter Michel Claise toegegeven dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Marokko en Qatar gebruikt werd om tussenbeide te komen in Europese zaken. De aanhouding van Francesco Giorgi werd woensdag bevestigd door de raadkamer van Brussel.

In zijn bekentenissen geeft Giorgi aan dat zijn rol in de ‘organisatie’ erin bestond om contant geld te beheren. En zijn bekentenissen stoppen daar niet. Giorgi vermoedt dat twee personen geld ontvangen hebben. Het gaat om de Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino en de Belg Marc Tarabella (PS). In de woning van de socialist werd zaterdagavond een huiszoeking uitgevoerd in aanwezigheid van de voorzitster van het Europees Parlement Roberta Metsola.

Francesco Giorgi en Eva Kaili Beeld AFP

Ook Marokko is betrokken in het dossier, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED. Uit documenten waar Le Soir en La Repubblica de hand op konden leggen blijkt dat Cozzolino en assistent Francesco Giorgi in contact gestaan hebben met de DGED en met Abderrahim Atmoun, ambassadeur van Marokko in Polen. Behalve Atmoun worden twee agenten van de Marokkaanse inlichtingendienst vermeld in de documenten, maar Le Soir heeft hen niet kunnen contacteren.