Partijvoorzitter Sammy Mahdi na koerswending cd&v: ‘Ik ben niet diegene die Vlaanderen in een crisis zal storten’

Opmerkelijk om vast te stellen woensdagavond was dat cd&v-vice Hilde Crevits even kwam mee onderhandelen, waarna de regering-Jambon het verrassend snel eens geraakte over de begroting en het koopkrachtpakket. Is zij dan de échte voorzitter van cd&v?

“De echte voorzitter is verkozen door zijn leden met 97 procent en heeft de voorbije dagen samen met Hilde Crevits, Benjamin Dalle en Jo Brouns ervoor gezorgd dat er sterk onderhandeld werd”, legt Sammy Mahdi uit. “Als partijvoorzitter werk je daar samen aan met een hele ploeg. Ik heb de voorbije dagen heel veel steun gekregen van onze leden”, benadrukt hij.

Toch leek de bocht van de partij er vrij plots te komen. “Ik ben niet diegene die Vlaanderen in een crisis zal storten. Tijdens de fractievergadering hebben we samen de beslissing genomen - die ik trouwens ook zelf mee uitdraag - dat we meestappen in het verhaal van de Vlaamse regering”, aldus de cd&v-voorzitter.

Maar van waar dan die verandering van strategie? “Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat men ook bij de andere partijen zou beseffen dat er een aantal zaken fundamenteel moeten veranderen. En dat het fundamenteel onrechtvaardig is dat de kinderbijslag niet geïndexeerd is. Ik had gehoopt om samen met de andere partijen daar een juist evenwicht in te vinden en tot een compromis te komen.”

Verkeerde inschatting?

Heeft de voorzitter van cd&v dit dan verkeerd ingeschat? “Ik werk voor mijn idealen, maar ik doe niet aan politiek om de boel helemaal op te branden en politieke spelletjes en ‘Stratego’ te spelen tegen mekaar. Helaas is dat soms de realiteit in de politiek en stel je vast dat partijen bereid zijn om de boel helemaal op te blazen.”

Nochtans leek de cd&v-voorzitter zijn partij ook een smoel te willen geven. “Wanneer ik ga voor de indexatie van de kinderbijslag, dan doe ik dat vooral voor de gemiddelde Vlaamse gezinnen die afzien op dit moment en die moeite hebben om hun facturen te betalen. Daar strijd ik voor en zal ik ook voor blijven strijden.”

“Dit is de partijvoorzitter die ik ben en dit zal ik ook altijd blijven doen, maar niet ten koste van een Vlaamse regering die bereid is om de boel helemaal lam te leggen. Ik zal blijven verder werken om wat nu nog niet is binnengehaald, later wel binnen te halen”, besluit Mahdi strijdvaardig.