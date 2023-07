Parlementsvoorzitter Homans roept in 11 julitoespraak op om ‘zonder taboes rond de tafel te gaan zitten’

Traditiegetrouw viert het Vlaams Parlement samen met tal van genodigden de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap in de Gotische Zaal van het Brusselse stadhuis. Politici spreken zich dan ook uit over Vlaanderen en de toekomstige rol van Vlaanderen in de staatsstructuur.

Volgens parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) is het belangrijk dat Vlaanderen “alle hefbomen” krijgt om zijn welvaart te garanderen. “We staan op een belangrijk keerpunt”, aldus Homans. “Ik ben ervan overtuigd dat we zonder taboes met andere gewesten en gemeenschappen rond de tafel moeten gaan zitten. We moeten discussiëren over de vraag of een gezond economisch beleid nog mogelijk is binnen een federaal keurslijf en in alle openheid durven spreken over de noodzakelijke hervormingen.”

Homans vindt ook dat er, aansluitend op de discussie over het statuut van de volksvertegenwoordigers, moet worden nagedacht over de werking van de parlementen zelf. “Hoe vullen we onze taak als parlementslid in? Laten we ons leiden door de waan van de dag of investeren we in langetermijndossiers om ons controlerecht te laten gelden?”

Ook het aantal parlementsleden moet volgens Homans “in vraag gesteld worden”. “Is dat aantal evenredig met het aantal bevoegdheden dat het parlement in kwestie heeft?”, zo werpt ze op. In een eerdere 11 julitoespraak gaf de N-VA-politica al aan dat een vermindering van het aantal parlementsleden “absoluut geen taboe” mag zijn.

Tot slot deed Homans nog een oproep aan de aanwezige politici om “nog niet in verkiezingsmodus te gaan”. Zij wil dat haar parlement doorwerkt tot de laatste dag. “Laat ons met de verkiezingen in zicht vooral niet vervallen in politieke spelletjes”.

‘Faillissement’

Voor aanvang van de 11 juliviering had N-VA-voorzitter Bart De Wever al gezegd dat een soort omwenteling of een “systeemverandering” een must is. “Het is dat of onze welvaart verliezen. We moeten weg van de Vivaldi-Titanic naar Vlaanderen en welvaart”, aldus De Wever. Volgens hem gaat het om een “logische stap” en stevent het land af op een “faillissement”. “De onmogelijkheid om nog iets te veranderen zal de motor zijn naar die stap.”