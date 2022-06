Belangrijk nieuws Frankrijk

Parlementsverkiezingen Frankrijk: kamp Macron leidt, maar kamermeerderheid onzeker

De Franse president Emmanuel Macron. Beeld AP

Ensemble, de alliantie van partijen die president Emmanuel Macron steunen, gaat op basis van voorspellingen door drie onderzoeksbureaus aan de leiding in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen van zondag. Het is nog niet duidelijk of Macrons Ensemble genoeg stemmen krijgt om een meerderheid te behouden in het parlement.