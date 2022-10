Parket vraagt opheffing parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zelf zal de Commissie voor de Vervolgingen van het parlement volgende maandag bijeenroepen. Die commissie moet dan een advies geven aan het parlement. De verwachting is dat het Vlaams Parlement de onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi zal opheffen.

El Kaouakibi is al bijna twee jaar afwezig in het Vlaams Parlement. De politica zetelde er voor Open Vld tot ze, in april vorig jaar, zelf uit de partij stapte na schandalen in het kader van subsidiefraude. Haar parlementaire zitje hield ze wel en met ziektebriefjes was ze al die tijd afwezig.

Lees ook: Haar zitje is anderhalf jaar leeg, haar vergoeding is teruggevallen tot 3.500 euro per maand. Hoe staat het met de zaak-Sihame El Kaouakibi?



Vorige maand raakte wel bekend dat het Antwerpse parket klaar is met de eindvordering in de strafzaak tegen El Kaouakibi en dat er sinds een aantal maanden ook bewarend beslag wordt gelegd op een deel van haar parlementaire wedde en op het vastgoed dat ze bezit.