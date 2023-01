Parket voert onderzoek naar moord na dood 11-jarig meisje: gezin uit Merksem ‘niet betrokken bij drugshandel’

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet maandagavond optekenen dat de familie in het getroffen pand bekend is in het drugsmilieu. Het zou gaan om verwanten van Othman E.B., een dertiger uit Borgerhout die door het Antwerpse gerecht wordt gezocht voor drugshandel, maar in Dubai zou verblijven.

Het getroffen adres zelf was echter nog niet bekend bij het gerecht. “De link met het drugsmilieu maakt voorwerp uit van verder onderzoek, dat zal worden gevoerd door Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter”, aldus het parket.

Naast het 11-jarig dodelijk slachtoffer, raakten ook haar twee zussen van 13 en 18 jaar oud gewond. Ook de 58-jarige vader van het gezin liep lichte verwondingen op. Het parket voert daarom een onderzoek naar zowel moord als moordpoging.

Kogel of microgolf

Een autopsie op het lichaam van het overleden meisje moet intussen nog uitsluitsel brengen over waaraan ze precies stierf. Aanvankelijk werd gesteld dat ze allicht niet rechtstreeks getroffen werd door een kogel, maar wel door een microgolfoven die door een kogelinslag ontplofte. Het parket sluit momenteel echter niet uit dat het meisje toch (ook) door een kogel werd geraakt.

“Er werden vijf kogelhulzen teruggevonden voor de woning”, stelt het parket nog. “Op basis van deze kogelhulzen gaat het vermoedelijk om oorlogsmunitie.”

Tot slot roepen politie en parket getuigen op om zich te melden op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu. Ook mensen die beschikken over privécamerabeelden in de ruime omgeving van de Nieuwdreef tussen 18 en 19 uur maandagavond kunnen dat melden bij de politie.