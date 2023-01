Parket vindt vervolging in zaak-Chovanec niet nodig

Op 24 februari 2018 belandde Jozef Chovanec in een cel, waar hij zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooide. Daarop stormde de politie binnen, met vijven hielden ze hem in bedwang en werd zijn gezicht bedekt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel toegediend kreeg. De man overleed drie dagen later. Op de beelden was te zien hoe sommige agenten intussen lachten en dansten. Een politievrouw bracht op een gegeven ogenblik zelfs de Hitlergroet naast de stervende man.

Het parket van Charleroi wil noch de betrokken agenten, noch het medisch personeel vervolgen. Volgens het parket zou dus niemand schuld treffen aan zijn dood - behalve Jozef Chovanec zelf, schrijft Het Laatste Nieuws.

“De weduwe van meneer Chovanec is in alle staten. Begrijpelijk”, reageert advocate Ann Van de Steen. “Ik ben verbouwereerd dat het parket het onnodig vindt om iemand te laten vervolgen. Alles wordt in de schoenen geschoven van meneer Chovanec. Terwijl de beelden nochtans voor zich spreken. Dit is gewoon hallucinant. Als er hier geen ernstige aanwijzingen van schuld zijn, dan vrees ik dat ons Belgisch rechtssysteem volledig naar de knoppen is.”

Van de Steen vroeg daarom samen met advocaten Lennert Dierickx en Leroy Lievens bijkomend onderzoek, dat focust op de handelingen van de politie en de medische analyse van het dossier. De zaak is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. De onderzoeksrechter in Charleroi moet beslissen of ze al dan niet ingaat op het verzoekschrift.