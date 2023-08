Parket start onderzoek naar vader die foto’s en naam van doodrijder van zijn zoon online publiceerde

De 16-jarige Francis reed ‘s avonds op 1 augustus 2022 naar zijn vader in Haasdonk, toen hij ter hoogte van Temse-Velle werd aangereden door Y.H. en ter plekke overleed. De 33-jarige bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs en pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf. Kort na de feiten werd hij aangehouden en belandde hij in de cel. Maar in januari dit jaar werd H. onder strenge voorwaarden vrijgelaten: hij heeft onder andere een rijverbod.

Wraak

Nu dinsdag, een jaar na het dodelijk ongeval, deelde Peter Aerts, de vader van Francis, zowel meerdere foto’s als de volledige naam van H. online. “Ik heb besloten hem online te plaatsen en eerlijk, ik heb er geen spijt van”, zegt Peter in een interview met TV Oost, de regionale nieuwszender van Oost-Vlaanderen. “Integendeel zelfs, het doet me deugd hem op deze manier terug te pakken.” Op Facebook deelde hij een zelfgemaakte affiche met naam én foto’s van de dader. Bij de affiche schreef Aerts ‘Opgepast, kindermoordenaar’. “Ik weet dat wat ik doe waarschijnlijk strafbaar is, maar wat heb ik nog te verliezen?”, vraagt hij zich af. “Hij (Y.H., red.) heeft me alles al afgenomen.”

Ondertussen heeft de vader van Francis zijn Facebookpost moeten verwijderen. Toch roept hij anderen op om de foto’s en de volledige naam van de dader verder te verspreiden. Zo blijft alle persoonlijke info van de dader online rondcirculeren.

Verder onderzoek

Randall Huysentruyt, de advocaat van Y.H., betreurt de Facebook-post. “Persoonlijk vind ik het jammer dat dit publiek wordt gemaakt”, deelt hij met Gazet van Antwerpen . “Maar ik heb er nog niet over kunnen praten met mijn cliënt.” Of er klacht zal worden ingediend tegen Aerts, kon Huysentruyt nog niet meegeven. “Ik wil eerst met mijn cliënt bespreken welke stappen we gaan ondernemen”, besloot hij. Het parket van Oost-Vlaanderen is op eigen initiatief een onderzoek gestart en zal onderzoeken of Aerts inbreuken op de privacy-wetgeving gepleegd heeft.

“Het gebeurt wel vaker dat de nabestaanden van een overleden slachtoffer uit rouw, frustratie of onbegrip tegenover het rechtssysteem zelf het roer in handen nemen door persoonlijke gegevens van de dader te publiceren”, sluit juridische experte Ingrid De Poorter af. “Maar weet dat dit - in een context als deze waar er sprake is van dader en slachtoffer - altijd strafbaar is. Zelfs het verder verspreiden van persoonlijke gegevens is in dit soort gevallen strafbaar. Zo willen we klopjachten op misdadigers vermijden, want iedereen - ongeacht achtergrond of in dit geval strafblad - blijft recht hebben op privacy.”

Afhankelijk van de uitspraak van het parket van Oost-Vlaanderen riskeert Peter Aerts een geldboete die kan oplopen tot tienduizenden euros of zelfs een celstraf.