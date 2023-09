Parket seponeert klacht tegen Conner Rousseau

Op 22 juni was bij het parket van Oost-Vlaanderen een klacht neergelegd tegen Conner Rousseau over mogelijke zedenfeiten. “Die klacht is grondig onderzocht, maar het onderzoek heeft geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd”, aldus het parket. Het dossier wordt daarom geseponeerd.

“Conner Rousseau heeft altijd gesteld dat hij recht in zijn schoenen staat en dat is nu ook duidelijk bevestigd door de gerechtelijke autoriteiten”, aldus Christine Mussche, advocaat van Conner Rousseau in deze zaak. “Alle betrokken personen werden ondervraagd en het openbaar ministerie is snel tot een beslissing kunnen komen. Die snelheid van beslissing kan enkel verklaard worden door de inhoud zelf van de dossiers: er was mijn cliënt niets te verwijten.”

Mussche zegt tevreden te zijn met de uitspraak, maar uit tevens kritiek op de manier waarop de zaak tot stand is gekomen: “In alle drie de dossiers werd duidelijk vastgesteld en in processen-verbaal werd vastgelegd dat de gerechtelijke stappen door de klagers pas werden gezet op herhaaldelijk aandringen van en mede werden georganiseerd door personen extern aan het dossier, met name door twee journalisten. Dit maakte ik tijdens mijn lange balie-carrière nooit eerder mee.”