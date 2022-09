Parket bevestigt onderzoek naar 3 mogelijke moorden in West-Vlaams rusthuis: nog geen verdachte opgepakt

Wat is er gebeurd?

De dader sloeg begin juli 2020 - in volle coronacrisis - voor het eerst toe. Zowat een jaar lang werden verschillende bewoners van woonzorgcentrum Rozenberg ingespoten met een overdosis insuline. Drie keer resulteerde dat in een moord, aldus het onderzoek van de twee nieuwstitels. Een man van 87 overleefde twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal. Volgens HLN was er sprake van nog vier moordpogingen.

Geen enkele van de slachtoffers had injecties met insuline nodig. Het woonzorgcentrum stapte daarop naar de politie. “Mama had helemaal geen diabetes”, klinkt het bij de kleindochters van een slachtoffer. “Maar iemand spoot het toch in, onopgemerkt tussen haar tenen.”

Hoe verloopt het onderzoek?

De politie startte een onderzoek naar de moorden en moordpogingen. Ze voelden alle personeelsleden aan de tand en voerden verschillende huiszoekingen uit. Ook familie en nabestaanden werden verhoord. Daarnaast werd op alle slachtoffers een autopsie uitgevoerd.

Opvallend: in augustus 2021 hielden de moorden en moordpogingen plots op. De moorden bleven twee jaar onder de radar. Het onderzoek verliep onder embargo - hoogst uitzonderlijk. Het toont aan hoe groot de hoogspanning rond het dossier is.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigt dat het eind november 2020 een onderzoek is gestart naar twee verdachte overlijdens in Rozenberg, waarbij sprake was van een abnormale hoeveelheid insuline in het bloed. Later kwam daar nog een derde verdacht overlijden bij. “Het ziektebeeld van vijf andere bewoners werd bijkomend ook onderzocht”, klinkt het. Er is nog geen verdachte opgepakt. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er in deze gevallen al dan niet sprake is van kwaadwillig opzet.”

Is er al een spoor van de dader?

De speurders tasten voorlopig nog in het duister. “Ik zou natuurlijk willen weten wie het heeft gedaan. Maar vooral waarom”, zegt Lindsay (45). Haar grootmoeder Madeleine (93) was een van de dodelijke slachtoffers. “Uit medelijden? Oma was dementerend, maar stond nog heel vrolijk in het leven. Dat kan dus zeker geen motief geweest zijn.”

Bij het rusthuis wilde men niet dieper ingaan op de feiten. “Wegens het geheim van het onderzoek”, klinkt het. “We hopen dat het gerecht spoedig zijn werk kan afronden.”