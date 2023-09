Parijs voert ‘voor het eerst’ een bestrijdingsactie uit tegen tijgermuggen na twee gevallen van dengue

De bestrijdingsactie vond donderdagochtend plaats in het dertiende arrondissement, in het zuidoosten van de hoofdstad. De Franse autoriteiten sproeiden insecticide in bomen en struikgewassen. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag werd een tweede bestrijdingsactie, in het noorden van Parijs, uitgevoerd. Bewoners van de gebieden werd gevraagd om binnen te blijven. Ook de wegen werden er tijdelijk afgesloten.

De gezondheidsautoriteiten doen dat na twee gevallen van knokkelkoorts in de hoofdstad. Beide patiënten werden met de tropische infectieziekte in het buitenland besmet. “We voeren deze actie uit om het risico op verspreiding van knokkelkoorts te verlagen”, zegt de lokale gezondheidsautoriteit Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Tijgermuggen kunnen verschillende ziektes, zoals knokkelkoorts en zika, verder verspreiden wanneer ze bloed bij een besmet persoon drinken en nadien een ander persoon prikken.

Zuid-Frankrijk

Bestrijdingsacties tegen muggen zijn ongewoon in West-Europa. In tropische steden vinden zulke acties vaker plaats. “Dit was een primeur voor Parijs, maar het is niet de eerste bestrijdingsactie in Frankrijk”, zegt viceburgemeester van Parijs, Anne Souyris, aan BFMTV. “Zuid-Frankrijk kampt al enkele jaren met tijgermuggen.”

Een bestrijdingsactie tegen muggen in Honduras. Beeld EPA

De tijgermug ofwel ‘Aedes albopictus’ komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. De voorbije jaren kon het dier zich in Zuid-Europa vestigen. De tijgermug trekt steeds noordelijker. Zo werd het insect al in Nederland, Duitsland en Zwitserland gespot. Maar ook in ons land is de muggensoort te vinden. Deze zomer vond nog een bestrijdingsactie plaats tegen de mug in het Oost-Vlaamse Lebbeke. Een populatie zou er de winter overleefd hebben.