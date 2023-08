Oxfam waarschuwt voor ongeziene watercrisis als gevolg van klimaatopwarming

Het rapport ‘Water Dilemma’s’ beschrijft hoe de klimaatverandering de waterzekerheid in verschillende regio’s zal beïnvloeden, wat zal leiden tot meer honger, ziekte en ontheemding. Zo blijkt dat Oost-Afrika tegen 2040 getroffen kan worden door een neerslagstijging van 8 procent, waarbij een cyclus van overstromingen en periodes van droogte ervoor zal zorgen dat voedingsstoffen van uitgeputte bodems wegspoelen en infrastructuur wordt vernietigd. Het rapport zegt dat tegen 2030 in de regio 50 tot 60 miljoen meer mensen het risico lopen om malaria te krijgen.

Ook de West-Afrikaanse regio zal in de toekomst geconfronteerd worden met soortgelijke problemen als gevolg van de watercrisis, klinkt het. Door de huidige droogte zijn veel watersystemen van Oxfam intussen ook verouderd. In Zuid-Soedan merkt Oxfam op dat overstromingen de sanitaire voorzieningen wegspoelen en boorgaten onder water zetten. Landen in Azië zullen dan weer getroffen worden door de stijgende zeespiegel en toenemende hittegolven. Ziekten zoals malaria en dengue zouden er met 183 procent kunnen stijgen.

‘Ergste scenario's zijn al begonnen’

Oxfam berekende dat in tien van ‘s werelds ergste klimaathotspots chronische honger naar verwachting met een derde zal toenemen in 2050 als gevolg van klimaatverandering. Dat zijn 11,3 miljoen mensen meer die honger lijden dan zonder klimaatverandering. Volgens de rapporten wordt deze watercrisis bovendien verergerd door decennia van te weinig investeringen in watersystemen, slecht waterbeheer en erosie en vervuiling.

“De ergste scenario’s die de wereld moest vermijden, zijn al begonnen. Met de huidige emissietrajecten gaan miljarden mensen een onveilige toekomst tegemoet in de verslechterende watercrisis, die zich voltrekt onder politieke nonchalance. Rijke vervuilende landen moeten onmiddellijk en drastisch hun uitstoot verminderen en waterinfrastructuur in kwetsbare landen financieren. We zijn nog steeds in staat om onze koers te wijzigen als we daarvoor kiezen, maar we moeten snel handelen”, aldus Nafkote Dabi, hoofd Klimaatrechtvaardigheid bij Oxfam.