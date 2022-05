Overlegcomité schrapt mondmasker op openbaar vervoer vanaf maandag

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land vrijdag beslist. Als gevolg daarvan verdwijnt vanaf maandag 23 mei de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form voor de meeste reizen.

Ook wie op bezoek gaat in een woonzorgcentrum in Vlaanderen, kan vanaf maandag het mondmasker thuislaten. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bevestigd in ‘VTM Nieuws’. Voor de verzorgende taken blijft het wel nog nodig. “De verzorgers van mensen in de woonzorgcentra moeten bij de behandeling wel nog het mondmasker dragen”, aldus Crevits.

Wie naar het ziekenhuis gaat - als patiënt, bezoeker of werknemer - zal ook nog steeds een mondmasker moeten dragen. “Je gaat naar een ziekenhuis omdat je ziek bent of om kwetsbare personen te bezoeken. Een mondmasker als extra verdedigingsdam is daar geen overbodige luxe”, luidt de redenering.

1.400 coronapatiënten

Sinds 7 maart staat de coronabarometer in ons land op code geel, de laagste van drie kleurcodes. Volgens de cijfers van Sciensano lag het aantal patiënten met corona op de afdelingen intensieve zorg gisteren op 105 patiënten. In totaal liggen nog ongeveer 1.400 coronapatiënten in het ziekenhuis.

De verplichting om de mond en neus te bedekken werd op 8 mei 2020 ingevoerd en bleef dus meer dan twee jaar van kracht. Ook volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - die doorgaans het hardst het voorzichtigheidsprincipe aanhoudt - is er nog weinig verzet tegen die afschaffing op het openbaar vervoer.