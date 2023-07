Overheid onderzoekt rookverbod op het strand, stad Oostende alvast enthousiast: ‘Perfect mogelijk’

U heeft ze misschien al zien staan aan sportclubs of in parken, de bordjes met ‘Generatie Rookvrij’ op. Ze passen in het plan van de overheid om een eerste rookvrije generatie te creëren. Ieder kind dat vanaf 2019 geboren wordt, moet rookvrij kunnen opgroeien, zo klinkt het.

Om dat doel te bereiken worden steeds meer rookvrije zones ingevoerd op plekken in openlucht. En daar komt dus mogelijk ook het strand bij, zo meldt Krant van West-Vlaanderen.

“Het plan om het strand rookvrij te maken wordt momenteel nog druk overlegd”, zegt Wendy Lee, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid. “We hebben een online enquête afgenomen bij de kustgemeenten, waarbij elke gemeente kon aangeven hoe zij zo een rookverbod op het strand zouden invullen”, aldus Lee.

‘Een evidentie’

Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie is alvast te vinden voor een rookvrij strand. “Eigenlijk is zo’n verbod gewoon een evidentie”, zo zegt hij. “De milieu-impact van de vele peuken op het strand is immens, omdat ze moeilijk verwijderd kunnen worden. Ze verdwijnen in het zand en gaan dan de zee in of worden opgegeten door meeuwen.

“Daarom blijft machinale reiniging voor veel gemeenten een noodzaak. Maar die borstelmachines verzamelen ook zand en ander natuurlijk materiaal. Zo kunnen de duinen niet op een natuurlijke manier blijven groeien.”

Ook de Stichting tegen Kanker vindt een rookverbod een goed idee. “Het motiveert rokers om te stoppen en ex-rokers om vol te houden”, zegt woordvoerster Suzanne Gabriels. “In het kader van ‘Generatie Rookvrij’ is het ook positief, want het maakt van niet roken de sociale norm. Maar je moet dat dan wel goed uitleggen aan de bevolking. Bordjes plaatsen is niet genoeg.”

Zowel de burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche als de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé zijn geen fan, omdat ze vrezen dat zo’n verbod niet te handhaven valt. Het Oostende van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is daarentegen wel voorstander.

Hij verzet zich tegen de argumenten van zijn collega-politici. “In Oostende kregen sinds 2021 al zo’n 4.700 mensen een GAS-boete omdat ze een peuk op de grond gooiden. Zoiets is makkelijk waarneembaar en op den duur weten mensen ook dat ze het niet meer moeten doen.”

“Zo is ook een algemeen rookverbod op het strand perfect mogelijk. Maar dan moet elke kustgemeente het wel even goed handhaven. Ik zet de ordediensten liever in voor natuurbehoud dan om te controleren of mensen in bloot bovenlijf rondlopen”, zegt Tommelein.