Overheid laat aangekochte pijnstillers ter waarde van 1,5 miljoen euro vervallen

Fentanyl, morfine en sufentanil: het zijn de drie grootste groepen van pijnstillers die de federale overheid sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020 aankocht. Die narcotica vormen maar een deel van de bredere strategische voorraad, naast andere geneesmiddelen, vaccins en medisch materiaal zoals mondmaskers.

Sinds 2020 werd zo voor in totaal 5,4 miljoen euro aan pijnstillers ingekocht. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stelde. Van die strategische voorraad aan pijnstillers is intussen een deel met waarde van 1,5 miljoen euro vervallen.

Wat Depoorter vooral aanklaagt is dat de geneesmiddelen uit die voorraad die dreigden te vervallen niet nuttiger konden worden ingezet, bijvoorbeeld door ze te verkopen via de apotheek of aan ziekenhuizen te bezorgen. “Het gaat om pijnstillers die heel courant gebruikt worden in ziekenhuizen”, zegt ze. “Dat had dus perfect gekund.”

Medisch materiaal of geneesmiddelen niet laten verkommeren in een loods tot voorbij de houdbaarheidsdatum is een teer punt sinds de coronacrisis. Bij het begin van de pandemie bleek immers dat een groot deel van de strategische voorraad aan mondmaskers vernietigd was omdat de houdbaarheidsdatum was overschreden.

Niet te bestellen in apotheek

“Roteren lijkt mij de logica zelve”, zegt ook professor farmacie Dieter Deforce (UGent). “Het is niet meer dan good practice om het deel van de stock dat dreigt te vervallen, op tijd te verkopen of te gebruiken om dat nadien weer aan te vullen. Ook omdat er op dit moment tekorten zijn op de markt.” Navraag leert dat Sufenta, een van de merken uit de strategische voorraad waarvan verpakkingen vervallen zijn, momenteel niet te bestellen is bij de modale apotheek.

Zo’n roterende stock was ook een van de aanbevelingen die de bijzondere covidcommissie deed in september 2021. Intussen besliste de federale regering in november 2022 wel om voor een stuk van de strategische voorraad te werken met zo’n roterende stock. Een goede zaak, erkent Depoorter. “Maar men had vroeger kunnen handelen.”

De FOD Volksgezondheid, die de stock beheert, wijst erop dat ze tijdens de pandemie vaak moest terugvallen op de tweede of zelfs derde keuze door het wereldwijde tekort aan geneesmiddelen. “Toen de markt weer hersteld was, werd het aankopen van de eerste keuze ook weer een optie”, zegt woordvoerster Wendy Lee. “Aangezien ziekenhuizen liever deze optie hadden, bleven de andere producten in stock liggen.”

Eerder met een roterende voorraad werken, was niet mogelijk, klinkt het. “In een verstoorde markt - elk land zocht dezelfde geneesmiddelen - was het enkel mogelijk om te kopen wat op dat moment voor handen was.”