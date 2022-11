Overblijvende stadsdichters van Antwerpen nemen collectief ontslag

Sinds begin dit jaar had Antwerpen niet één, maar vijf stadsdichters. Op de eerste dag van het schooljaar gooide Ruth Lasters de handdoek in de ring, omdat het stadsbestuur een gedicht van haar geweigerd had. ‘Losgeld’ was een kritisch gedicht over de ongelijke behandeling van kinderen en jongeren in het beroepsonderwijs.

Na haar ontslag hebben de overblijvende stadsdichters - Yannick Dangre, Lotte Dodion, Lies Van Gasse en het duo Proza-K - overlegd met het stadsbestuur “om te kijken of het stadsdichterschap de kritische ruimte kan nemen die het vroeger had”, zegt Lotte Dodion.

Lees ook: De leerlingen van het stadsgedicht van Ruth Lasters: ‘Het wordt er altijd ingepeperd dat jij de onderste trede van de trap bent’

Er kwamen gesprekken met schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) en haar kabinet; de schrijversorganisatie PEN Vlaanderen bemiddelde. Het was de bedoeling om te komen tot een licentie-overeenkomst met concrete afspraken voor de stadsdichters, maar na twee maanden is er nog altijd geen overeenkomst.

Alle stadsdichters nemen nu samen ontslag, een beslissing die ook te maken heeft met het ruimere culturele klimaat in Antwerpen, met name het schrappen van de culturele projectsubsidies. Vooral het gebrek aan interesse en ondersteuning van het stadsbestuur zit de dichters hoog.