Oudere persoon overleden na overdosis vitamine D: agentschap voor geneesmiddelen waarschuwt

“Deze persoon had gedurende twee maanden dagelijks een hoog gedoseerde vitamine D-capsule ingenomen, terwijl een maandelijkse toediening was voorgeschreven”, zegt het FAGG. De patiënt werd na verloop van tijd apathisch. Een bloedonderzoek na het overlijden bevestigde een overdosis aan vitamine D. Behalve zijn hoge leeftijd had de persoon geen andere risicofactoren.

Omdat vitamine D-capsules populair zijn, vooral in de winter om het gebrek aan zonlicht goed te maken, stuurt het FAGG nu een waarschuwing uit om goed de bijsluiter van de supplementen te lezen en de huisarts of de apotheker om raad te vragen. “Specialiteiten met een hoge concentratie aan vitamine D of vitamine D-derivaten kunnen gemakkelijk een intoxicatie veroorzaken wanneer er fouten in de dosering worden gemaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de doseringsaanbevelingen op te volgen”, klinkt het, zeker bij oudere mensen.

Volgens het FAGG is het ook belangrijk om bij de inname van vitamine D-capsules rekening te houden “met alle mogelijke bronnen van vitamine D, zoals andere vitamine D-bevattende geneesmiddelen, vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen en voedingssupplementen”. Op een internationaal congres van antigifcentra wees het centrum in Milaan vitamine D aan als de vijfde meest voorkomende oorzaak van medicatiefouten-gerelateerde oproepen.

Het FAGG vraagt apothekers bijkomend om “bijzonder aandachtig te zijn voor de nauwkeurigheid van de berekeningen van de af te wegen hoeveelheden wanneer zij een magistrale of officinale bereiding maken die vitamine D bevat”.

Ook het antigifcentrum heeft een aparte pagina aan de inname van vitamine D gewijd.