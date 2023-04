Oud-vicepresident Mike Pence getuigt in zaak tegen Donald Trump

Volgens de nieuwszender CNN is Pence donderdag in Washington voor een federale ‘Grand Jury’ verschenen. Pence heeft meer dan vijf uur lang als getuige vragen beantwoord. Over de inhoud van zijn verklaringen is niets bekend.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de poging van de Amerikaanse ex-president Donald Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken. De getuigenis van Pence houdt verband met de gesprekken die hij met zijn baas had in de aanloop naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. De bedoeling is om duidelijkheid te verschaffen over de rol die Trump toen heeft gespeeld.

Op de dag van de bestorming van het parlementsgebouw moest Pence de verkiezingsuitslag bekrachtigen, in zijn rol als voorzitter van de Senaat. Trump en zijn aanhangers wilden dat hij dat niet zou doen omdat ze geloofden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen.

Juridisch getouwtrek

Aan de getuigenis van de vroegere vicepresident is heel wat juridisch getouwtrek vooraf gegaan. Eind maart had een rechter nog beslist dat de Pence moest getuigen, maar Trump had die beslissing aangevochten. Een federale rechtbank had het beroep van de voormalige president woensdag afgewezen.

Het is voor het eest in de moderne geschiedenis van de VS dat een gewezen vicepresident moet getuigen over de president waarmee hij nog heeft samengewerkt.