Oud-premier Thaksin staat na jarenlange ballingschap bij terugkeer in Thailand 8 jaar celstraf te wachten

In 2006 maakte het Thaise leger hardhandig een einde aan de regering van de populaire sociale hervormer. Thaksin week twee jaar later uit naar het buitenland om vervolging wegens corruptie en machtsmisbruik te ontlopen en leefde sindsdien in ballingschap in onder meer Dubai. Daar bleef hij zijn aanhangers toespreken via sociale media. Zo bleef hij een dominante stem in de Thaise politiek.

De inmiddels 74-jarige Thaksin werd bij zijn terugkeer op het vliegveld van Bangkok opgewacht door honderden supporters. Direct daarna werd hij naar het Hooggerechtshof gebracht. De BBC meldde dat Thaksin mogelijk was teruggekeerd omdat hij in het geheim een deal zou hebben gesloten met zijn tegenstanders om hem uit de gevangenis te houden. Maar het Hooggerechtshof gaf kort daarna een verklaring uit, dat Thaksin is veroordeeld tot acht jaar celstraf, zo meldt persbureau Reuters.

Nieuwe premier

De terugkomst van Thaksin valt op dezelfde dag dat in Thailand door het congres een nieuwe premier wordt aangesteld. De Thaise Pheu Thai-partij, waar Thaksin banden mee heeft, heeft Srettha Thavisin genomineerd als premier, voorafgaand aan een stemming die later op de dag door het tweekamerparlement zal plaatsvinden.

Srettha, een vastgoedmagnaat die nog maar een paar maanden geleden in de politiek terechtkwam, heeft de steun nodig van minstens 375 wetgevers, oftewel de helft van de wetgevende macht.