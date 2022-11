Oud-minister Leo Delcroix (72) overleden, vooral bekend voor opschorten dienstplicht

Leo Delcroix werd in 1992 minister van Defensie in regering-Dehaene I en is vooral bekend voor het opschorten van de dienstplicht. Nadat hij in 1999 een einde maakte aan zijn politieke carrière, werd hij onder meer nog voorzitter van de Universiteit Hasselt.

Delcroix kwam verschillende keren in opspraak. Hij moest destijds opstappen als minister nadat uitlekte dat hij postbodes ‘in het zwart’ aan zijn villa in Zuid-Frankrijk had laten werken.

Volgens het overlijdensbericht op de website ingedachten.be overleed de oud-politicus woensdag, omringd door zijn geliefden. Op woensdag 9 november vindt in de parochiekerk O.L.V. van Fatima in Genk een publieke uitvaartplechtigheid plaats. Dinsdag is er ook een mogelijkheid om een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum Deborre, in Genk, na de avondwake samen met de familie.

Leo Delcroix (links) op de eedaflegging van koning Albert II, 9 augustus 1993. Dat jaar zwaait de laatste lichting dienstplichtigen af. Beeld Photo News

Leo Delcroix en Kris Peeters in 2015, bij de voorstelling van het Belgisch paviljoen voor de Wereldexpo in Milaan. Beeld Photo News