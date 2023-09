Oud-adviseur Trump veroordeeld voor minachting Congres

De twaalfkoppige jury oordeelde dat Navarro schuldig is aan minachting van het Congres omdat hij geweigerd had om documenten vrij te geven en om te verschijnen voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De strafmaat is nog niet bepaald. Navarro riskeert een celstraf van 30 dagen tot 1 jaar voor beide feiten. De oud-adviseur van Trump kondigde wel aan in beroep te gaan.

Navarro betoogde dat hij de dagvaarding van het Congres naast zich had neergelegd omdat Trump hem bevolen had om zich te beroepen op een zogenaamde ‘executive privilege’, die het Witte Huis toelaat om vertrouwelijke informatie in bepaalde omstandigheden niet vrij te geven.

Boven de wet

De openbare aanklager voerde echter aan dat hij ook in dat geval voor de commissie had kunnen verschijnen om mee te delen dat de documenten niet vrijgegeven konden worden. Navarro stelde zichzelf “boven de wet” door de dagvaardiging te negeren, luidde het.

Navarro is de tweede adviseur van Trump die wegens een gebrekkige samenwerking met de onderzoekscommissie wordt veroordeeld. Eerder werd voormalig hoofdstrateeg Steve Bannon veroordeeld tot vier maanden cel. Hij ging in beroep en blijft voorlopig op vrije voeten.

De onderzoekscommissie boog zich over de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen aanhangers van Trump het parlementsgebouw bestormden. Daar moest die dag de overwinning van Biden op Trump bij de presidentsverkiezingen bevestigd worden.