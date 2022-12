Organisator Gent Jazz en Jazz Middelheim vraagt faillissement aan

In juli dit jaar mocht Gent Jazz een recordopkomst verwelkomen van 42.000 toeschouwers. Organisator Bertrand Flamang was trots dat hij klinkende namen als Agnes Obel, Sting en Van Morrison naar Oost-Vlaanderen had kunnen lokken. Het festival leek zo de coronacrisis – met twee afgelaste edities – uitstekend overleefd te hebben. Maar dat blijkt nu allemaal slechts schijn. Dinsdag vroeg Jazz en Muziek, dat sinds 2008 ook Jazz Middelheim organiseerde, bij de Gentse ondernemingsrechtbank immers het faillissement aan.

Voor insiders komt dit helemaal niet als een donderslag bij heldere hemel. Het rommelt al enige tijd achter de schermen, waarbij vooral Flamang onder vuur kwam te liggen. Niet verwonderlijk als je een blik werpt op de jaarrekening. De vzw Jazz en Muziek laat heel wat schulden achter, meer dan 3 miljoen euro. Daarvan moest 1,4 miljoen euro nog dit jaar afgelost worden. Allesbehalve een gezonde boekhouding voor een organisatie die jaarlijks niet meer dan vijf miljoen euro omzet genereert.

Tot 2015 liep alles financieel wel nog op wieltjes, in 2011 en 2012 werd er zelfs meer dan 200.000 euro winst geboekt. Maar daarna stapelden de verliezen zich op: van 2016 tot 2020 ging de vzw in amper vijf jaar tijd meer dan één miljoen euro in het rood. De opbrengsten volstonden dus niet meer om de kosten te kunnen dekken. Dat kon niet blijven duren. Er kwam al heel wat kunst- en vliegwerk aan te pas om de rekeningen nog te doen kloppen. Zo staat er onder andere een lening van meer dan 800.000 euro in de boeken, die dit jaar moest afgelost worden.

Curator aangesteld

In 2022 diende de ene na de andere bestuurder zijn ontslag in, onder wie op 9 maart ook Bertrand Flamang. Dat blijkt uit publicaties in het Staatsblad. Het geeft aan dat het er woelig aan toeging in het bestuur. In juni kreeg Flamang nog een nieuwe klap te verwerken: hij kreeg te horen dat zijn vzw niet langer kon rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid, goed voor 300.000 euro per jaar. Zonder dat geld zouden de cijfers van Jazz en Muziek de komende jaren nog roder gaan kleuren. Het bleek het genadeschot.

Bij Stad Gent werd vorige maand nog een dossier ingediend om te verhuizen van de Bijlokesite naar het veel grotere Sint-Pietersplein, omdat je daar meer tickets kan verkopen. Wrang, want toen moet Flamang al geweten hebben welke molensteen rond zijn nek hing. Flamang was niet bereikbaar voor commentaar.

Er is intussen een curator aangesteld, die de ondankbare taak wacht om te bekijken wat er nog te redden valt voor de vele schuldeisers. Dat gaat niet enkel om leveranciers, er waren ook nog heel wat mensen die vouchers hadden van de afgelaste edities om de volgende jaren te gebruiken. Wat er zal gebeuren met de festivals zelf, is voorlopig koffiedik kijken. Het is afwachten of er een andere organisator zich geroepen voelt om er wel een financieel succes van te maken.