Opvangcrisis blijft voor spanningen zorgen binnen regering

De federale regeringstop zat vrijdag samen over de opvangcrisis. Nu de temperaturen ver onder het vriespunt zakken, komt er meer en meer kritiek – ook van binnen de regering – op het feit dat er nog altijd mensen op straat slapen.

Fedasil krijgt van de regering de opdracht om binnen het eigen netwerk van gebouwen te bekijken of er extra opvanglocaties geopend kunnen worden. Daarbij wordt er gekeken naar een gebouw in de Brusselse Lombardstraat. In principe is dit geschikt, maar tot nu toe kon er geen operator worden gevonden. Ook de oude gevangenis van Vorst is een kanshebber. “Het gebouw is in slechte staat, maar er zijn nog enkele gangen die gebruikt kunnen worden”, zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor.

Eerdere berichten dat het gebouw in de Lombardstraat gebruikt zou worden om de honderden mensen op te vangen die nu een pand kraken in Schaarbeek, en waar onder meer uitbraken van schurft, tyfus en difterie werden vastgesteld, kloppen volgens het kabinet-De Moor niet. “Die mensen blijven in het kraakpand. Intussen gaan mobiele teams er langs om te helpen.” De regering blijft naar verluidt wel inzetten op een samenwerking met de gewesten en de gemeenten om extra opvangplaatsen te voorzien.

‘Grenzen overschreden’

Er stond veel druk op de vergadering van vrijdag. Donderdag verhieven de groene partijen al hun stem. Nadia Naji, covoorzitter van Groen, oordeelde dat “de grenzen van het fatsoen” in de opvangcrisis “al lang overschreden zijn”. Haar collega Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo, zei dat ze “zich schaamt” voor de aanpak van de federale regering. De groenen eisten dat De Moor gebouwen en ambtenaren zou opvorderen om de crisis te milderen.

Ook PS-voorzitter Paul Magnette, de kopman van de grootste regeringspartij, liet zich vrijdag horen in Le Soir. Hij noemde de toestand “onaanvaardbaar”. Meer zelfs: hij beschuldigde De Moor van kwade wil. “Ze laat het lijken alsof alles verband houdt met het gebrek aan plaatsen, maar de waarheid is dat de Vlaamse regeringspartijen en MR het probleem niet willen aanpakken.” Volgens Magnette is dat omdat ze bang zijn voor extreemrechts.

De Moor blijft voorlopig onbeweeglijk bij de kritiek van haar linkse partners. Tegenover de tv-camera’s liet de staatssecretaris zich ontvallen dat eerst nog vrijwillige inspanningen geleverd kunnen worden vooraleer dwang nodig is. “Ik zie dat er bijvoorbeeld in Mechelen en Leuven geen enkele lokale opvangplaats bestaat. Dan denk ik dat daar nog werk aan de winkel is.” Mechelen en Leuven: niet toevallig steden waar Groen mee bestuurt.

De groenen kijken het knarsetandend aan. “De Moor heeft gegarandeerd dat er vandaag geen kinderen meer op straat slapen en dat iedereen die wil een bed kan krijgen”, klinkt het in de omgeving van vicepremier Petra De Sutter (Groen) “Wij zeggen: goed, maar we zullen zien.”