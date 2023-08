Opvallende transfer: Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding van Anderlecht, trekt naar Antwerp

Begin januari was er heel wat te doen rond hoofd jeugdopleidingen Jean Kindermans, die door het nieuwe bewind onder niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute in vooropzeg werd geplaatst wegens een te duur en niet marktconform contract. Enkele belangrijke supportersgroepen keerden zich tegen die beslissing.

CEO Sports Jesper Fredberg voerde daarna nog onderhandelingen om Kindermans onder andere voorwaarden aan boord te houden, maar die leverden niets op. Ook de voorbije weken liepen er gesprekken, maar Kindermans kiest ervoor nu zelf een streep te trekken onder de samenwerking. Dat gebeurde via een eenzijdige communicatie, paars-wit laat weten akte te nemen van zijn beslissing.

Jean Kindermans. Beeld © Philip Reynaers / Photonews

Kindermans stapt over naar Antwerp, waar hij CEO van de jeugdopleiding zal worden. De landskampioen lichtte Anderlecht vorige week in. Antwerp sprak de voorbije weken ook met jongere profielen, maar was ook zoek naar iemand met een internationale uitstraling. Het is ondenkbaar dat Kindermans zijn vooropzeg, die duurt tot juni 2024, volledig zal uitdoen. Het is nu aan alle partijen en hun advocaten om een juridische oplossing te vinden.

Vervanger

Jean Kindermans stond achttien jaar aan het hoofd van de jeugdopleiding van Anderlecht. Onder zijn bewind stroomden onder anderen Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jérémy Doku en Leander Dendoncker door naar de eerste ploeg. De architect van Neerpede, zeg maar. En iemand die veel respect krijgt van de Anderlecht-fans. Dat Kindermans nu aan de slag gaat bij een concurrent zal opnieuw niet goed onthaald worden bij de aanhang.

“Het was een eer en privilege om de opleiding van RSC Anderlecht net geen twee decennia te hebben mogen dienen. We hebben vele jonge talenten gevormd en begeleid naar de absolute top”, stelt Kindermans. “Ik kijk hier met veel genoegen en trots op terug. Ondanks het afscheid wil ik de supporters, alle jeugdmedewerkers en collega’s danken voor de steun die ze mij en de in Neerpede gevormde spelers hebben gegeven. Dankzij hen zijn ‘Made in Neerpede’, ‘Purple Talents’ en ‘In Youth We Trust’ ware begrippen geworden in de voetbalwereld.”

Anderlecht moet op zoek naar een vervanger. Mogelijk heeft het die al in huis. De Deen Mikkel Hemmersam werd twee maanden geleden binnengehaald als Sports Manager en de rechterhand van Fredberg. Hemmersam heeft ervaring met jeugdwerking. Bij Nordsjaelland in zijn thuisland bouwde hij de jeugdopleiding - met succes - verder uit. “Talentontwikkeling is mijn grootste drijfveer”, vertelde hij bij zijn aankomst in Anderlecht.