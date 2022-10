Opsteller omstreden dossier over Trump vrijgesproken van liegen tegen FBI

Het mede door Dantsjenko opgestelde Steele-dossier stond vol met saillante geruchten die Trumps verkiezingscampagne moesten beschadigen, bijvoorbeeld dat hij door Rusland zou worden geholpen of beïnvloed. Zo werd gesuggereerd dat Moskou beschikte over videobeelden van Trump en prostituees in een hotel in Moskou. Dat werd nooit bewezen en dat geldt ook voor veel andere gevoelige beweringen uit het dossier.

Dantsjenko was volgens de krant The New York Times de hoofdonderzoeker. Hij moest voor de Britse oud-spion Christopher Steele uitzoeken of er banden waren tussen de Trump-campagne en Rusland. Het dossier zou via een omweg zijn gefinancierd door de Democratische Partij, wier presidentskandidate Hillary Clinton het dat jaar opnam tegen Trump. Dantsjenko zou de FBI niet de waarheid hebben verteld over zijn contacten en bronnen.

Archiefbeeld. De Britse oud-spion Christopher Steele in 2017. Beeld AP

Het volledige dossier van 35 pagina's belandde in 2017 op straat, kort voor de beëdiging van Trump. FBI-agenten spraken destijds met Dantsjenko om vast te stellen of de beweringen in het dossier klopten. Jaren eerder zou ook al eens zijn onderzocht of Dantsjenko zelf heimelijk werkte voor Rusland. De onderzoeker heeft die suggestie "belachelijk" en "laster" genoemd. Trump op zijn beurt noemde het hele dossier compleet bedrog.