Opnieuw wisselvallig dit weekend, maar zomers weer is op komst

Zaterdag verwacht het KMI in vele streken eerst regen of fikse buien, maar over het westen wordt het in de ochtend vrij snel overwegend droog met stilaan opklaringen. Lokaal kan het onweren. In de loop van de dag wordt het ook overwegend droog in het centrum met opklaringen. De maxima liggen tussen 20 graden in de Ardennen en 24 graden in het centrum. Er waait meestal een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwestenwind.

Zondagochtend is er kans op lokale lage wolken en in de Ardennen op enkele mistbanken. Na dit ochtendgrijs krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is meestal droog met maar enkele lokale buien in de loop van de dag. De maxima liggen rond 19 graden in de Hoge Ardennen, 21 graden aan zee en 24 graden elders.

Maandag is het wisselend bewolkt met kans op een paar plaatselijke buitjes. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Dinsdag en woensdag blijft het licht onstabiel met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Enkele lokale buien blijven mogelijk bij nog steeds maxima van 20 tot 25 graden.

Donderdag wordt het warmer met maxima van 22 tot 27 graden. Enkele onweerachtige buien zijn plaatselijk mogelijk.

Vrijdag is het rustig, warm en vrij zonnig. De maxima naderen lokaal 30 graden bij een zwakke oostenwind.