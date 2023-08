Opnieuw wachtlijsten bij Vlaamse rusthuizen: 94 procent van kamers bezet

Onder het algemene percentage schuilen grote verschillen tussen de woonzorgcentra, stipt de krant aan. Steeds meer rusthuizen hebben een bezettingsgraad van 100 procent: zo ontstaan opnieuw wachtlijsten. Dat is vooral het geval in regio’s met een sterke vergrijzing, zoals Limburg, Vlaams-Brabant en de Noorderkempen. En dat is nog maar het begin, klinkt het bij Zorgnet-Icuro, dat meer dan 300 vzw-rusthuizen overkoepelt, en Vlozo, de koepel van commerciële rusthuizen.

“De komende jaren komt er een explosie van vergrijzing op ons af”, zegt ­Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro in de krant. “Het aantal 85-plussers neemt tot 2050 spectaculair toe. Vandaag zijn dat er in Vlaanderen zo’n 220.000, in 2030 al 245.000 en daarna volgt een ongeziene stijging tot 480.000 in 2050.” Ook Vlozo beschouwt de vergrijzing als een uitdaging. “Bovendien gaat het niet enkel om de stijging op zich”, zegt gedelegeerd bestuurder Johan ­Staes in Het Nieuwsblad. “Ook het aantal 85-plussers met dementie of psychiatrische aandoeningen neemt toe. Dat vraagt extra inspanningen voor de zorg.”

Voorbereiden op vergrijzing

De twee rusthuiskoepels roepen de Vlaamse regering in de krant dan ook op om de ouderenzorg veel beter voor te bereiden op die vergrijzing, in de eerste plaats door het aantal kamers in woonzorgcentra uit te breiden. Op dit moment zijn er 825 rusthuizen met samen ongeveer 83.000 plaatsen. Dat aantal is ­bevroren in een zogenaamde ­erkenningskalender tot 2025. “Daarna moet er zeker een uitbreiding komen”, zegt Staes. “De Vlaamse regering mag daar ook niet mee wachten tot de zomer van 2024", zegt Cloet. “Dat moet nu zo snel mogelijk beslist worden, zodat we op tijd weten waar we aan toe zijn.”

Vlaams minister van Welzijn ­Hilde Crevits (CD&V) laat in een schriftelijke reactie aan de krant weten dat ze de voorbereiding heeft opgestart voor de erkenningskalender na 2025. “Daarnaast wordt ook de zoektocht naar personeel een uitdaging, net als de samenwerking met andere sectoren”, aldus Crevits.