Opnieuw waarschuwing voor gladde wegen: vandaag code geel

Vannacht daalden de wegdektemperaturen over heel Vlaanderen onder het vriespunt. Bovendien voorspelt het KMI ook in de ochtend wat winterse neerslag. In de loop van de dag bereiken meer buien van regen, smeltende sneeuw en mogelijk korrelhagel ons land vanaf de Nederlandse grens.

De neerslag kan het zout doen wegspoelen wat de wegen en fietspaden opnieuw glad kan maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers dan ook aan voorzichtig te zijn. “Afstand houden en rustig rijden is de boodschap”, stelt AWV.

Op het einde van de dag vallen er overal buien, in Hoog-België onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen van 0 tot -2 graden in de Ardennen, rond +3 à +4 graden in het centrum tot +5 graden aan de kust. De wind waait matig uit het westen tot het zuidwesten. Aan zee is de wind meestal vrij krachtig uit west en later uit noordwest met pieken tot 55 km/h.

Vanavond en in het begin van de nacht is het nog wisselvallig met lokale winterse buien of sneeuwbuien. Later tijdens de nacht wordt het overwegend droog vanaf het noordwesten met soms wat opklaringen. Er is opnieuw kans op ijsplekken.

De minima dalen naar waarden tussen -5 graden in de Ardennen (of plaatselijk wat lager), -3 graden in de Kempen, -1 graad in het centrum en 0 graden aan zee. De matige westelijke wind ruimt naar het noordoosten. Aan zee is de wind eerst nog vrij krachtig.

Vooral in de Ardennen is er kans op aanvriezende mist. Plaatselijke ijsplekken zijn mogelijk.

Code geel. Beeld KMI

Moeilijke ochtendspits

Het winterweer en de gladheid kunnen dus mogelijk leiden tot een moeilijke ochtendspits. Maar ook tijdens de avondspits kan er nog sprake zijn van gladde wegen en fietspaden omdat er dan een neerslagzone van noord naar zuid over het land trekt.

“Na die zone zit koude lucht, wat de wegdektemperaturen kan doen dalen onder het vriespunt met gladheid als gevolg. Weggebruikers zijn bij nat wegdek — in tegenstelling tot sneeuw — minder geneigd om hun snelheid te matigen”, waarschuwt AWV.

“Er ligt nog zout op weg, maar daar waar nodig rijden we uit. We volgen het van nabij op en zijn voorbereid”, aldus Katrien Kiekens, woordvoerster van AVW gisteren aan VTM NIEUWS. “We hebben de afgelopen 24 uur 10.000 kilometers wegen gestrooid. Dat is goed voor ongeveer 740 ton strooizout.”