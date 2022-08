Opnieuw schietpartij in buurt van Centraal Station in Antwerpen: twee personen opgepakt

Er werden vanochtend verschillende perimeters ingesteld om het incident te onderzoeken. Onder meer een deel van het Astridplein aan het Centraal Station werd afgesloten voor onderzoek. Dat veroorzaakte geen hinder voor pendelaars, benadrukte politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Volgens een goede bron vindt ook een onderzoek plaats aan het De Coninckplein, waar afgelopen maandag nog een man overleed na een schietpartij. Daarnaast zou in de Anneessensstraat een auto weggesleept zijn voor nader onderzoek.

Onderzoek

De omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. “Evenals het vermoeden dat het incident zich binnen het drugsmilieu afspeelt”, zegt Bruyns.

In het kader van het onderzoek zijn vanochtend twee personen opgepakt. Dat zegt het Antwerpse parket, dat de twee voorlopig slechts als “mogelijke betrokkenen” bestempelt.

Het parket bevestigt ook dat in de Korte Wielenstraat in het havengebied een verdachte container aan de kant werd gezet en dat een link met de schietpartij niet wordt uitgesloten. Of er effectief drugs in de container zaten, is volgens het parket nog niet duidelijk.

Het is al het derde incident in Antwerpen in vier dagen tijd. Eerder deze week werd op het De Coninckplein een Surinaamse man dood aangetroffen. Ook die moord situeerde zich in het drugsmilieu. In Hoboken kwam het dinsdag tot een schietpartij.

(Dit bericht wordt aangevuld.)

Beeld PLA