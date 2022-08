Opnieuw schietincident in Antwerpen: woning in Merksem al voor tweede keer in enkele maanden tijd doelwit

“De melding van het schietincident kwam pas zondagnamiddag bij de Antwerpse politie binnen”, zo laat Kristof Aerts van het parket van Antwerpen weten. “De feiten zouden zich gisterenavond of vannacht hebben afgespeeld. Er is een viertal inslagen vastgesteld. Het pand was eerder al doelwit van gelijkaardige feiten.”

Het gerechtelijk labo zal zondag nog ter plaatse gaan voor een sporenonderzoek.

De woning werd eind juni ook al beschoten. Het onderzoek naar die feiten is nog aan de gang.

Antwerpen wordt al maanden getroffen door incidenten die gelinkt zijn aan drugscriminaliteit. En het gaat van kwaad naar erger. Het incident in Merksem is al het vijfde in amper een week tijd.

Maandag liep een drugsdeal aan de Bredastraat mis. Een van de betrokkenen werd neergestoken en later dood aangetroffen op het De Coninckplein. Een dag later werd een bewoner in de Lageweg in Hoboken in zijn been geschoten. De man is de broer van een man die goed gekend is het drugsmilieu.

Donderdagnacht was er dan de wilde schietpartij op het Astridplein aan het Centraal Station nadat een uithaling uit een container met koffie was misgelopen. De twee verdachten werden opgepakt. De container bleek naderhand geen drugs te bevatten.