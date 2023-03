Opnieuw rellen in Frankrijk bij massaal protest tegen pensioenhervorming

Volgens de vakbonden die tot een landelijke protestdag hadden opgeroepen, gingen donderdag verspreid over het land in ruim 300 steden 3,5 miljoen mensen de straat op om te protesteren. De autoriteiten hielden het op iets minder dan 1,1 miljoen.

In de hoofdstad namen volgens de Franse vakbond CGT 800.000 demonstranten deel aan een grotendeels vreedzame protestmars. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 119.000 betogers. Volgens de politie waren er ook 1500 in het zwart geklede relschoppers aanwezig die stenen, flessen en vuurwerk naar de politie gooiden en afval in brand staken. Tegen tien uur ’s avonds waren er meer dan 140 brandjes in de stad. Ook werden ruiten en straatmeubilair vernield. De politie gebruikte traangas om de orde te herstellen.

In de zuid-westelijke stad Bordeaux werd brand gesticht in het gemeentehuis. Ook in de steden Nantes en Rennes kwam het tot botsingen tussen betogers en de politie, die traangas en waterkanonnen gebruikte. In de havenstad Lorient moest het politiebureau het ontgelden.

In een reactie op Twitter veroordeelde de Franse premier Elisabeth Borne de ongeregeldheden. “Het is een recht om te demonstreren en om je ongenoegen kenbaar te maken. Maar het geweld en de vernielingen zijn onacceptabel.”

Vorige week braken voor het eerst hevige protesten en rellen uit in Frankrijk, nadat de regering besloot een pensioenhervorming door te drukken zonder stemming in het parlement, uit vrees dat niet genoeg leden ermee zouden instemmen. De hervorming maakt een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar mogelijk.

Les sapeurs-pompiers s’activent pour éteindre le feu sur la porte de la mairie de #Bordeaux #ReformedesRetraite pic.twitter.com/bY2lmDX1Ne — Rue89 Bordeaux (@Rue89Bordeaux) 23 maart 2023

Vakbonden houden volgende week dinsdag tiende actiedag De vakbonden in Frankrijk gaan op dinsdag 28 maart opnieuw actievoeren tegen de pensioenhervorming. Het wordt de tiende actiedag tegen de omstreden verhoging van de pensioenleeftijd. Het nieuwe protest zal door die beslissing samenvallen met het bezoek van de Britse koning Charles aan Frankrijk. Het eerste staatsbezoek van de Britse vorst vindt van zondag tot volgende week woensdag plaats. De aanhoudende actiebereidheid bewijst volgens de Franse bonden “de vastberadenheid van de werkwereld en van de jeugd om de intrekking van de hervorming te verkrijgen”. De beslissing om de pensioenhervorming door te drukken via het bijzondere grondwetsartikel 49.3, waarmee een stemming in het parlement werd vermeden, lijkt de onvrede bovendien te hebben aangewakkerd.

Bordeaux Beeld AFP

Parijs. Beeld AFP

Parijs. Beeld AFP

Parijs. Beeld REUTERS

Parijs. Beeld AFP