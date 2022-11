Opnieuw misstanden in crèche en opnieuw wordt pas laat ingegrepen

In een crèche in Keerbergen zou een baby door een begeleidster met tape zijn vastgebonden in zijn slaapzak, waarna die slaapzak met tape vastgemaakt werd aan het bed. In een crèche in Oudenaarde kregen kinderen die niet wilden eten het voedsel in hun mond geduwd. Kinderen die niet stopten met wenen, werden met hun gezicht onder koud water gehouden. Ook kregen kinderen er klappen.

Beide crèches werden vorige week gesloten, maar net zoals bij ’t Sloeberhuisje, de kinderopvang in Mariakerke waar begin dit jaar een baby overleed, waren er over beide opvangen al langer klachten. Bij het Agentschap Opgroeien liepen er volgens Het Laatste Nieuws tussen 2015 en 2022 minstens twaalf klachten binnen tegen de eigenares van de crèche in Keerbergen, die ook nog andere crèches had.

De oudste klachten over de crèche in Oudenaarde dateren van tussen 2011 en 2013. In september 2021 deden ex-werknemers ook aangifte bij de politie van kindermishandeling. Die werd wegens onvoldoende bewijs geseponeerd, maar het parket zal dat nu opnieuw onderzoeken.

Had het Agentschap Opgroeien al niet veel eerder moeten optreden tegen beide crèches, gezien de vele klachten? “Ik wil weten hoe het komt dat het ook hier weer zo lang geduurd heeft voor er is opgetreden”, zegt Vooruit-parlementslid Hannes Anaf. “Kinderen vastbinden met tape, hun hoofd in de wc steken, dat is bijna foltering.”

Vlaams Parlementslid Celia Groothedde Ledoux stelt zich door deze nieuwe gevallen opnieuw vragen over de organisatoren van crèches. “Had dit kinderdagverblijf in Oudenaarde wel mogen openen met zo’n organisator?”, zegt Groothedde Ledoux. “De vergunningsvoorwaarden moeten goed zitten en gerespecteerd worden.”

Voorzorg

De sluiting van de crèche in Keerbergen kwam er nadat het Agentschap Opgroeien een foto kreeg doorgestuurd van de vastgetapete baby. In Oudenaarde gebeurde dat nadat experts van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) een rapport hadden opgemaakt. Die experts worden sinds kort ingeschakeld door het agentschap, wanneer dat vermoedt dat het ergens misgaat.

Het inschakelen van dat VECK is een van de maatregelen die er kwamen na de parlementaire onderzoekscommissie na de dood van de baby dit voorjaar. Zo wil men sneller ingrijpen en meer vanuit het voorzorgsprincipe werken, zonder dat een klacht bevestigd moet worden door de inspectie. “Vanuit Opgroeien zijn we met de aanbeveling van de commissie aan de slag gegaan”, zegt woordvoerder Niels Heselmans. “Onder meer de inzet van het VECK geeft duidelijk een extra meerwaarde om een betere risico-inschatting te maken.”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) zegt dat de kwestie ‘zwaar op de maag’ ligt en heeft aan het Agentschap Opgroeien uitleg gevraagd. Ze wil alvast de vergunningsvoorwaarden voor de organisatoren van crèches verstrengen. Tegen 19 december moeten ook de inspectieverslagen van kinderopvangplaatsen online komen zodat ouders die kunnen raadplegen. Of er ook een overzicht komt met probleemcrèches waar klachten over zijn, zoals dit voorjaar werd aangekondigd, is nog onzeker. Crevits zegt dat wel te willen proberen.