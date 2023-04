Opnieuw meerdere Delhaizewinkels gesloten, videoboodschap topman zet relaties met vakbonden nog meer op scherp

Het personeel protesteert nog steeds tegen de plannen om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen. “Er is geen impact op de depots”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Delhaize kondigde begin maart de intentie aan om de 128 winkels te laten uitbaten door zelfstandigen. Sindsdien woedt een sociaal conflict bij de retailer, met bijvoorbeeld vele winkels die de deuren dicht houden - al is het aantal winkelsluitingen per dag wel duidelijk afgenomen.

Het sociaal overleg zit sinds de aankondiging muurvast. Drie bijzondere ondernemingsraden leverden vorige maand niets op, waarna minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een sociaal bemiddelaar van de FOD Werk het veld instuurde. Een eerste verzoeningsvergadering bij de FOD Werk mislukte voorbije dinsdag.

Zaterdagnamiddag komen vakbonden en directie voor een tweede nieuwe verzoeningsvergadering samen onder leiding van de sociaal bemiddelaar. Delhaize hoopt dat het overleg zaterdag vlot zal verlopen en er over de intentie gepraat kan worden.

De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden duidelijk vraagtekens bij.

Videoboodschap

In een poging het personeel gerust te stellen, kwam Delhaize-topman Xavier Piesvaux met een videoboodschap, die hij gisteravond op het interne netwerk rondstuurde. Piesvaux hield zich totnogtoe op de achtergrond en sprak nog niet eerder openlijk over de verzelfstandiging.

In de video probeert Piesvaux het personeel gerust te stellen. “Alle werknemers van de betrokken supermarkten zullen hun job behouden, hun carrière kunnen voortzetten in hetzelfde filiaal én al hun salaris- en arbeidsvoorwaarden behouden tijdens de overgang.”

Piesvaux zegt de reactie van de stakers te begrijpen, maar hoopt dat de rust terugkeert en dat iedereen alles in het werk stelt om de toekomst van Delhaize te verzekeren. “Naast het stakingsrecht vinden we dat ook het recht op werk gerespecteerd moet worden. Daarom blijven we de toegang tot onze winkels ook garanderen”, zegt hij.

De vakbonden zijn niet te spreken over Piesvaux’ video, en spreken van een provocatie. “Hoe kan hij zeggen dat het franchiseplan de enige optie is als er een paar uur later een nieuwe verzoeningsvergadering zal plaatsvinden”, zegt een anonieme vakbondsafgevaardigde aan de RTBF. “Eigenlijk vertelt hij hiermee dat onderhandelen geen zin heeft.”