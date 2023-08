Opnieuw medaille voor Lotte Kopecky: Belgische pakt brons in het omnium op WK baanwielrennen

Kopecky had de voorbije dagen WK-goud veroverd in de afvallingskoers en de puntenkoers, en gold zo als topfavoriete voor het omnium. Daarin liet ze echter veel punten liggen in het tweede onderdeel, de temporace. De kloof om toch nog wereldkampioene te worden, bleek ondanks een uitstekende afvallingskoers en puntenkoers later in het toernooi te groot.

Kopecky werd uiteindelijk derde met 133 punten. Valente haalde het met 145 punten en boekte zo haar tweede wereldtitel op rij, de Deense Amalie Dideriksen werd tweede met 136 punten.

Het omnium is de meerkamp van het baanwielrennen, bestaande uit vier nummers: de scratch (het minste onderdeel van Kopecky), de temporace, de afvallingskoers en de puntenkoers. Het omnium was de laatste wedstrijd van het WK baanwielrennen. Zondag komt Kopecky nog in actie in de wegrit.