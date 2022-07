Nieuws

Opnieuw levenloos lichaam uit water gehaald in Gent

Aan het Houtdok werd een levenloos lichaam uit het water gehaald. Beeld Thomas Sweertvaegher

Aan het Houtdok in Gent is maandagvoormiddag een levenloos lichaam uit het water gehaald. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om het tweede lichaam in twee dagen dat opgedoken werd in Gent, waar momenteel de Gentse Feesten plaatsvinden.