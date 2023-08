Nieuws Frankrijk

Opnieuw kritiek op arrestatie in Frankrijk: man wordt aangereden door politiewagen en hardhandig overmeesterd

Een voorbijganger kon de aanrijding van de man op camera vastleggen. Beeld rv

In Frankrijk is de politie opnieuw in opspraak gekomen door beelden van een hardhandige arrestatie. In een kort fragment is te zien hoe een zwarte politiewagen met blauw zwaailicht een man aanrijdt in Bagneux nabij Parijs. Vervolgens wordt hij tegen de grond gewerkt door twee agenten.