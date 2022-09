Opnieuw komt gruwel bloot te liggen na Russische aftocht: massagraf met zeker 440 lichamen ontdekt in Izjoem

In de bevrijde Oekraïense stad Izjoem is een begraafplaats gevonden met minstens 440 lichamen van oorlogsslachtoffers, onder wie veel burgers. Sommigen werden aangetroffen met handen gebonden op de rug, wat kan wijzen op oorlogsmisdaden.

De stad Izjoem, in oostelijk Oekraïne, werd in de voorbije week heroverd op de Russische strijdkrachten. De lokale overlevenden wezen de Oekraïense autoriteiten daarna op de begraafplaats, met zowel individuele als massagraven.

Serhiy Bolvinov, hoofdonderzoeker van de politie in de regio Charkiv, vertelde aan Sky News dat het een van de grootste begraafplaatsen is die ze tot dusver hebben aangetroffen in de recent bevrijde gebieden. “Minstens 440 lichamen zijn op dezelfde locatie begraven.”

Volgens Bolvinov moet forensisch onderzoek de precieze doodsoorzaken van alle slachtoffers in Izjoem uitwijzen. Volgens de eerste vaststellingen gaat het vooral om mensen die omkwamen tijdens de beschietingen. “Sommige stierven door artillerievuur, sommigen stierven tijdens luchtaanvallen.” Volgens Oleh Synehubov, de gouverneur van Charkiv, werden sommigen mogelijk geëxecuteerd. “Er zijn lichamen aangetroffen met de handen (op de rug) gebonden.”

Beelden uit Izjoem tonen een dennenbos waar in de zandgrond de graven verspreid liggen. Eenvoudige houten orthodoxe kruisen markeren de locaties. Hier en daar zijn er handgeschreven aanduidingen, zoals ‘Oekraïense strijdkrachten: 17 mensen, overgebracht vanuit het mortuarium van Izjoem’.

Lijkzakken en nummers

Oleh Kotenko, de Oekraïense Ombudsman voor Vermiste personen, bezocht het woud donderdag al. Volgens getuigenissen die hij hoorde werden dode Oekraïense militairen in zwarte lijkzakken in een massagraf gedumpt. Hij zegt te vermoeden dat in dat graf tot mogelijk dertig lijken liggen. Op andere graven staan enkel nummers: 345, 347, 444. Andere hebben geen inscripties.

Serhiy Horodko, een inwoner van Izjoem, vertelde dat er zich in de individuele graven onder meer “tientallen burgers” bevinden die omkwamen “na een Russische luchtaanval op een appartementsgebouw”, bericht Reuters. Hij zegt enkele slachtoffers “met de blote handen” te hebben uitgegraven.

Oekraïense militairen zetten de plek in het woud af. Beeld AP

President Volodymyr Zelensky vergeleek de ontdekking met wat er werd aangetroffen in Boetsja, in de periferie van de hoofdstad Kiev. Russische troepen bezetten dat stadje tot eind maart, toen het bevrijd werd. Er werden tientallen standrechtelijke executies gedocumenteerd. Oekraïne en zijn westerse bondgenoten beschuldigden de Russische militairen toen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. “Rusland laat overal de dood achter zich en moet verantwoordelijk worden gehouden”, zei president Zelensky in een videotoespraak.

‘Nevenschade’

“Of het oorlogsrecht al dan niet geschonden is, daarover spreken wij ons niet uit”, zegt Laura De Grève, hoofd internationaal humanitair Recht van Rode Kruis-Vlaanderen. “Burgers mogen in elk geval nooit rechtstreeks worden aangevallen. Ze kunnen wel zogeheten slachtoffers van ‘nevenschade’ worden tijdens gevechten tussen strijdende partijen, waarbij de legers slaags raken in of rond een woonwijk. Maar ook dan moeten strijdkrachten altijd het internationaal humanitair recht respecteren. Zo is er bijvoorbeeld het verbod op willekeurige aanvallen en het principe van proportionaliteit. Dat principe stelt dat, zelfs als een geplande aanval gericht is tegen een legitiem militair doelwit, het verwachte risico op burgerslachtoffers niet disproportioneel mag zijn ten opzichte van het verwachte militaire voordeel van die aanval. Zowel aanvallers als verdedigers hebben de verplichting burgers zoveel mogelijk te ontzien.”

Sommige lichamen werden in individuele graven begraven, andere werden in lijkzakken samen in een massagraf gedumpt. Beeld AFP

Rusland heeft op dat vlak in deze oorlog een slechte reputatie, vooral door de inzet van ‘domme wapens’ - denk aan barrages met artilleriegranaten die op woongebieden terechtkomen.

Beelden uit het stadscentrum van Izjoem spreken alvast boekdelen. Tientallen appartementsgebouwen liggen er in puin. Volgens Oekraïne kwamen er minstens duizend mensen om. In die zin zijn er op dit moment ook gelijkenissen te trekken met wat de zuidelijke havenstad Marioepol overkwam. Daar stierven ook vele honderden burgers bij willekeurige beschietingen. Marioepol wordt nog steeds bezet door Rusland en pro-Russische separatisten.

‘Folterkamers’

Het Internationaal Straftribunaal (ICC) in Den Haag voert al sinds begin maart onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Oekraïne, in nauwe samenwerking met de lokale justitie. Openbaar aanklager Karim A. A. Khan van het ICC waarschuwde tijdens zijn laatste bezoek aan Oekraïne al dat geïdentificeerde daders vroeg of laat zullen worden vervolgd. “Iedereen die een wapen opneemt, een tank bestuurt of een raket lanceert moet weten dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld als misdaden worden vastgesteld.”

Eerder deze week raakte bekend dat Oekraïense speurders in het recent bevrijd gebied ook ‘folterkamers’ hebben aangetroffen. Onder meer in Balaklija en Vovtsjansk zouden gevangenen met stroomstoten zijn gemarteld door de Russische bezetters. De arrestanten zouden vroegere leden van het Oekraïense leger, hun familieleden en medewerkers zijn geweest. Naar wat deze mensen uiteindelijk is overkomen wordt nu verder onderzoek gevoerd.

VN-mensenrechtenonderzoekers begeven zich ook ter plaatse. Volgens de Oekraïense overheid staan we nog maar “aan het begin” van wat een lange lijst aan mensenrechtenschendingen kan worden.