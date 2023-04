Opnieuw jonge K-popster plots overleden: 25-jarige ster Moonbin van band Astro

“Op 19 april heeft ASTRO-lid Moonbin ons plotseling verlaten en is nu een ster aan de hemel geworden”, aldus het bureau. Volgens persbureau Yonhap werd Moonbin woensdagavond dood aangetroffen in zijn huis in Seoul. Hij woonde in de chique wijk Gangnam, wereldwijd bekend van de hit Gangnam Style van Psy.

Moonbin was een acteur, danser, model en zanger. In die laatste hoedanigheid trad hij ook op met de band Moonbin & Sanha. ASTRO, oorspronkelijk een zeskoppige mannelijke K-Pop-groep, brak in 2016 door met het korte album Spring Up.

De afgelopen jaren zijn wel meer Koreaanse beroemdheden van in de twintig plotseling overleden. Zo zorgde in 2019 de dood van twee jonge K-popsterren voor een schok in Zuid-Korea. Eerder deze maand werd ook Jung Chae-yull, een 26-jarige actrice, dood aangetroffen in haar huis. Sommige, maar niet alle gevallen zijn erkend als zelfmoord.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.