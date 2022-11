Nieuws

Opnieuw explosie in Wilrijk, politie vat twee verdachten in Nederland

De Pieter Van Passenstraat in Wilrijk werd opnieuw opgeschrikt door een explosie. Beeld Marc De Roeck

In Nederland zijn twee verdachten gevat voor de aanslag op een woning in het Antwerpse district Wilrijk deze nacht. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De twee zaten in een wagen die door de politie kon worden onderschept op basis van camerabeelden in de buurt van de aanslag.