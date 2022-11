Nieuws

Opnieuw explosie in Wilrijk, in zelfde straat als enkele dagen geleden

De Pieter Van Passenstraat in Wilrijk werd opnieuw opgeschrikt door een explosie. Beeld Marc De Roeck

In Wilrijk heeft zich vannacht opnieuw een explosie voorgedaan in de Pieter Van Passenstraat. De geviseerde woning en ook enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving liepen schade op. Dankzij camerabeelden kon de politie in Nederland een verdacht voertuig onderscheppen, dat schrijft de VRT.