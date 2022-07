Opnieuw defecte Thalys tussen Parijs en Rijsel: 300 reizigers na meer dan drie uur overgestapt op andere trein

Rond 19 uur is een tweede trein vertrokken vanuit Parijs, die een uur later ter plekke was. Omstreeks 21 uur waren alle gestrande reizigers overgestapt op de nieuwe trein. Rond 23 uur wordt de trein in Antwerpen verwacht. Normaal hadden ze daar om 18u28 moeten aankomen. Volgens Nina Laumen is alles chaotisch verlopen en kregen ze weinig info, zo vertelde ze aan VTM Nieuws.

Volgens een woordvoerder van Thalys werden de deuren van de trein, die met een technisch probleem kampte, opengezet en kregen de reizigers water.

Eerder deze week moesten zowat 200 passagiers de nacht doorbrengen op een gestrande Thalys in het station van Paris-Nord. De hogesnelheidstrein kreeg dinsdag af te rekenen met een panne door de hitte, maar kon woensdagochtend zijn tocht verderzetten. Door problemen met de airco werd het toen heel warm op de defecte trein.