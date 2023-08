Nieuws Weerbericht

Opnieuw buien en kans op onweer, temperaturen tot 21 graden

Beeld Photo News

Er is vrijdag veel bewolking met buien en op sommige plaatsen onweer. Het kwik klimt tot 15 of 16 graden in de Ardennen en tot 20 of 21 graden in het centrum van het land. Dat zegt het KMI.