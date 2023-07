Opnieuw Belgische ritzege in de Tour: Jordi Meeus wint de slotrit in de 110de Ronde van Frankrijk

De prijzen waren al verdeeld: geel voor Vingegaard, wit voor Pogacar, groen voor Philipsen, de bollen voor Ciccone, de superstrijdlust voor Campenaerts en het ploegenklassement voor Jumbo-Visma. Het enige wat het peloton nog restte was een prestigezege op de kasseien van de Champs-Elysées.

Correctie: een prestigesprint, want intussen is het van Alexander Vinokourov in 2004 geleden dat iemand het bal der snelle mannen verstoorde. Philipsen zat klaar voor zijn vijfde ritzege. De weinige uitdagers waren Pedersen, Groenewegen, Girmay, Meeus, Welsford en Coquard.

De afsluitende tocht naar Parijs was traditioneel vooral weer een kiekjesparade. De verschillende truien, ploegen en nationaliteiten trokken om beurten naar voren voor een foto. Bij Jumbo-Visma werd het glas geheven en daarbij mocht ook het rugnummer van de naar huis getrokken Van Aert niet ontbreken.

Aan Jumbo-Visma ook de eer om het peloton Parijs binnen te loodsen. Op de Champs-Elyseés kon het nog één keer knallen - Campenaerts’ aanval net na de start was er uiteraard een voor de lol. De afscheidnemende Devenyns lanceerde Alaphilippe. Het spel zat daarmee op de wagen.

Al helemaal toen witte trui Pogacar zich losrukte van het pak. Van Hooydonck sprong als waakhond op het wiel. Iets later kwamen er met onder meer Kwiatkowski, Politt en Lampaert verse krachten bij. Tevergeefs, want het peloton kwam terug.

Hetzelfde lot was een aanval met Frison, Clarke en Oliveira beschoren. Het moest en zou tot een sprint komen. In de laatste ronde gingen de treintjes op de rails. Van der Poel spande zich nog een keer in voor Philipsen. De Nederlander zette onze landgenoot perfect af in de laatste rechte lijn.

Het leek er even op dat de groene trui Van der Poel wou laten winnen, daardoor raakte hij even ingesloten toen Groenewegen ging. Ook Meeus waagde zijn kans. Philipsen kwam net tekort en zag op de meet het wiel van zijn trainingsmakker net iets eerder voorbij komen.