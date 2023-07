Opmars Aziatische hoornaars gaat enorm snel: incident met man uit Avelgem toont wat invasieve exoot kan aanrichten

Voor een man uit Avelgem is een dag klussen in de tuin geëindigd in het ziekenhuis. De man was met zaagwerken bezig en die trillingen waren voelbaar tot in een wespennest op enkele meters afstand. Reden genoeg voor de zwerm Aziatische hoornaars om zich bedreigd te voelen en in actie te komen.

De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, het nest is intussen verdelgd. Het incident toont aan wat de invasieve exoot kan aanrichten. De Aziatische hoornaar is bezig aan een stevige opmars in onze contreien en bedreigt honingbijen en andere insecten, maar kan dus ook schadelijk zijn voor de mens.

“Het is niet het eerste incident dit jaar waarbij iemand naar het ziekenhuis moest”, zegt Kevin Verbeek, coördinator van het expertisecentrum Aziatische hoornaar van het Vlaams Bijeninstituut, op Radio 2. “Dat bewijst nog maar eens dat deze wespensoort veel defensiever is dan de gewone wesp.”

Volgens het Vlaams Bijeninstituut zijn er in de eerste drie weken van juli 362 nesten van Aziatische hoornaars opgespoord en vernietigd. Voor dit jaar staat de teller al op meer dan 2.800 meldingen van koninginnen en nesten. “En dat is wellicht nog een grote onderschatting.”

In heel 2022 waren er nog ‘maar’ 1.400 meldingen. Ook toen al bleek dat de opmars in onze regio enorm snel gaat: een jaar eerder waren er slechts 125 meldingen.

En de meeste meldingen zullen pas volgen in het najaar, zegt Verbeek. Aziatische hoornaars bouwen rond deze periode een groot tweede nest, vaak hoog in de bomen. Daar is het door bladeren bedekt, waardoor het pas zichtbaar wordt wanneer in de herfst de bladeren vallen. “Het seizoen moet eigenlijk nog beginnen.”

Er is geen centraal meldpunt meer voor Aziatische hoornaars, maar het Vlaams Bijencentrum roept iedereen wel op om gevallen te melden via het Vlaams meldpunt Vespa-Watch. Het vraagt de Vlaamse overheid ook meer financiële middelen om de Aziatische hoornaar te bestrijden.

“Uit elk nest dat blijft hangen, kunnen het jaar nadien vijf tot tien nieuwe nesten voortkomen”, zegt Verbeek aan VRT NWS. “Een gemiddeld nest eet 10 tot 12 kilo insecten per jaar. De impact op de natuur is groot en het probleem wordt altijd maar groter. De Vlaamse overheid moet dringend meer doen.”