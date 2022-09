Oplichter uit Netflix-documentaire na klopjacht aangehouden in Groot-Bijgaarden

De politie was vorige week donderdag naar het huis van de 51-jarige Britse man en zijn partner Sandra Clifton in Vidaillat, in het centrum van Frankrijk, getrokken voor een controle rond hondenfokkerij. Ze troffen er een illegale hondenfokkerij aan van bijna 30 honden. In eerste instantie trof de politie enkel zijn partner aan, maar even later arriveerde de Brit met zijn wagen. Toen de agenten hem om zijn papieren vroegen, gaf hij gas en reed hij twee agenten omver. Beide agenten kwamen daarbij op de motorkap terecht, een van hen liep verschillende breuken in het gezicht op.

Nadien ontbrak elk spoor van de man, terwijl met man en macht naar hem werd gespeurd. “De wegpolitie van Oost-Vlaanderen trof de man, die geseind stond en tegen wie een Europees aanhoudingsbevel liep, vrijdagnamiddag aan in dezelfde wagen waarmee de aanrijding was gebeurd”, aldus Blondeau. “Na een korte achtervolging heeft de politie de man in Groot-Bijgaarden kunnen aanhouden. Hij zat alleen in de wagen. De Brit zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. Daarna is het aan de raadkamer om uit te maken of hij wordt overgeleverd naar Frankrijk.”

Netflix-documentaire

Robert Hendy-Freegard is geen onbekende voor het Britse gerecht. In de jaren 90 -en tot zijn arrestatie in 2002- deed hij zich talloze keren voor als Britse MI5-spion om vrouwen op te lichten. Hij gebruikte hierbij valse namen als David Hendy en David Clifton. Hij slaagde er zo voor om de slachtoffers voor in totaal meer dan 1 miljoen pond op te lichten. In 2005 werd Robert Hendy-Freegard veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de oplichting, diefstal en ontvoering van vrouwen. Uiteindelijk werd hij al in 2009 vrijgelaten aangezien hij in beroep ging tegen deze straf. In 2015 vestigde de Brit zich in Vidaillat samen met zijn partner, die hij in 2011 leerde kennen.

Over de zaak zijn heel wat films, series en documentaires gemaakt. ‘The Spy Who Stole My Life’ werd in 2005 uitgebracht door Channel Five. Begin dit jaar kwam de Netflix -documentaire ‘The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman’ uit. En in juli van dit jaar is ‘Rogue Agent’ uitgekomen, een film die gebaseerd werd op zijn leven.