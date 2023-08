Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag, maxima tot 21 graden

Vandaag wordt het licht- tot lokaal halfbewolkt. In het oosten kan er aanvankelijk nog een buitje vallen. Dinsdagnacht is het meestal lichtbewolkt met stilaan kans op enkele plaatselijke lage wolkenvelden. Over het uiterste westen en noordwesten neemt later de bewolking toe met tegen woensdagochtend kans op buien. De minima schommelen tussen 7 en 13 graden.

Woensdag bereikt een buienlijn vanuit het westen vroeg in de ochtend het land. Daarvoor zijn er nog opklaringen in het oosten. Deze buien trekken vervolgens over het hele land en bereiken na de middag het oosten van het land. In de namiddag wordt het opnieuw droger en zonniger over Vlaanderen. De maxima halen zo’n 15 graden in de Hoge Venen en 19 tot lokaal 20 graden in het laagland.

Donderdag is het eerst wisselend bewolkt met nog kans op een lokale bui. Vanaf de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door regen tegen de avond. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden bij een matige zuidwesten- tot westenwind.

Vrijdag blijft de regenzone waarschijnlijk golven over onze streken. Op sommige plaatsen kan er vrij veel regen vallen. De temperaturen schommelen tussen 18 en 21 graden halen bij een matige zuidwestenwind.