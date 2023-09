▶ Ophef over video in Griekenland: passagier door bemanningsleden van boord geduwd en verdronken

Opgelet, deze video bevat harde beelden.

Videobeelden van het incident vonden hun weg naar sociale media. Ze tonen hoe de passagier nog op de laadbrug van de vertrekkende ferry van de rederij Blue Horizon springt.

Hij stoot echter op twee bemanningsleden die hem niet laten passeren, maar weer achteruit de kade op duwen. Als de passagier een tweede keer aan boord probeert te gaan, gaat het mis. Opnieuw duwt een lid van de crew de man achteruit, maar omdat het schip dan al weg aan het varen is, valt hij tussen de laadbrug en de wal.

Vervolgens is op de beelden te zien hoe de bemanning toekijkt en niets doet om de man te helpen. De ferry vaart vervolgens verder naar zijn bestemming: Kreta. Daar kwam het schip echter niet aan, want de autoriteiten bevalen de kapitein even later rechtsomkeer te maken. Verschillende getuigen hadden immers alles gezien en de hulpdiensten verwittigd. Reddingsdiensten haalden de passagier intussen bewusteloos uit het water. Later werd hij dood verklaard. Een autopsie zal de precieze doodsoorzaak moeten bepalen.

Geldig ticket

De Griekse minister van Koopvaardij Miltiadis Varvitsiotis reageerde al geschokt en zei dat hij “afschuw en verdriet” voelde bij het zien van de beelden. Aan het Griekse radiostation ‘Parapolitika’ vertelde hij dat het gedrag van de betrokken crewleden “een laag-bij-de-grondse belediging voor Griekse zeelieden” was. Hij wist ook dat de passagier een geldig ticket had en op tijd aan boord was gegaan, maar dat hij plots om een nog onbekende reden van boord was gespurt en even later teruggekomen was.

Het slachtoffer is volgens Griekse media Antonis Karyotis (36), een man die in Agios Nikolaos op Kreta woonde. Volgens ‘Radio Kreta’ reisde hij vaak naar Piraeus en kende de bemanning hem.

Het betreffende schip op archiefbeeld. Beeld AP

Attica Group - de eigenaar van Blue Horizon - reageerde al kort. Ze lieten weten dat ze “kapot” zijn van het “tragische incident” en dat ze zullen meewerken aan het onderzoek van de autoriteiten. De kapitein van de ferry, zijn eerste stuurman en twee andere bemanningsleden verschijnen vandaag nog voor de openbaar aanklager in Piraeus. Ze worden dan formeel in beschuldiging gesteld.

Piraeus is de grootste haven van Griekenland en de belangrijkste toegangspoort voor miljoenen reizigers die een bezoek willen brengen aan Kreta en de eilanden in de Egeïsche Zee.